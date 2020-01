Brittiska filmakademien kritiseras för mångfaldsbrist

Av 20 nominerade i skådespelarkategorierna finns endast vita personer. Snabbt drog hastaggen #Baftassowhite igång som en protest mot bristen på mångfald, rapporterar sajten Deadline.com.

Det är inte första gången Bafta kritiseras, 2017 sa de sig vilja ta täten för ökad representation i den brittiska filmbranschen. Som var på kritiken säger filmakademien till tidningen Variety att filmindustrin rör sig långsamt i förhållande till både mångfald och vad Bafta hade önskat.



I övrigt dominerar filmen "Jokern" årets nomineringar och har chans på pris i sammanlagt 11 kategorier, däribland bästa film och regissör.



Flerfaldigt nominerad är också Martin Scorsese's "The Irishman" och Quentin Tarantino's "Once Upon a Time... in Hollywood" - både med 10 nomineringar var.