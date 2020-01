Brasiliansk Netflixserie om "Gay-Jesus"stoppas

En domare i Brasilien tvingar Netlix att dra tillbaka den brasilianska serien "The First Temptation of Christ" i vilken Jesus gestaltas som homosexuell. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Serien mötte massiv kritik från konservativt håll i Brasilien. Tusentals människor har skrivit på en protestlista som kräver att serien ska dras tillbaka och byggnaden där produktionsbolaget bakom serien huserar har attackerats av brandbomber.

"The First Temptation of Christ" har även stämts av den katolska föreningen Don Bosco for Faith and Culture, vilket lett till att serien nu ska försvinna från Netflix utbud i väntan på att stämningen juridiskt ska prövas.

Netflix och seriens produktionsbolag Porta dos Fundos säger dock att de ännu inte tagit del av beslutet.