De har chans att vinna en Oscar

Oscarsnomineringarna för 2020 har kommit och som väntat fick "Joker" flest nomineringar, totalt elva stycken. "Once upon a time in Hollywood" fick tio nomineringar precis som "The Irishman". Krigsfilmen 1917 fick också tio nomineringar, bland annat för bästa film.

Mer oväntat kanske var en svensk regissör bland de nominerade: Kristine Samuelson är nominerad för bästa kortdokumentär för den svensk-amerikanska "Life overtakes me". Den handlar om apatiska flyktingbarn och finns på Netflix.

Nedan ser du några av de olika kategorierna och de nominerade.

Bästa film:

1917

Ford v. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time ... in Hollywood

Parasite

Bästa regi:

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Bästa manus:

"Knives Out,” Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino

“Parasite,” Bong Joon-ho, Jin Won Han

Bästa manus efter förlaga:

"The Irishman,” Steven Zaillian

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi

“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver

“Just Mercy” Destin Daniel Cretton and Andrew Lanham

“Little Women,” Greta Gerwig

“The Two Popes,” Anthony McCarten

Bästa manliga huvudroll:

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time ... in Hollywood

Adam Driver, “Marriage Story”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Joaquin Phoenix, “Joker.”

Bästa kvinnliga huvudroll:

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renée Zellweger, “Judy.”

Bästa kvinnliga biroll:

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little Women"

Margot Robbie, "Bombshell"

Kathy Bates "Richard Jewell"

Bästa manliga biroll:

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes,”

Brad Pitt, “Once Upon a Time ... in Hollywood”;

Joe Pesci, “The Irishman”

Al Pacino, “The Irishman”.

Bästa icke-engelskaspråkiga film:

“Honeyland” (Nordmakedonien)

“Corpus Christi” (Polen)

“Les Miserables” (Frankrike)

“Pain and Glory” (Spanien)

“Parasite” (Sydkorea)

Bästa foto:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson