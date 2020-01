Eilish och Avicii toppar musiklistorna för 2019

Toppar låtlistan gör Aviciis och Aloe Blaccs låt "SOS", en av låtarna från Tim Berglings postumt utgivna album "Tim". På andra och tredje plats kommer Tones and I's låt "Dance monkey" och Lady Gagas och Bradley Coopers "Shallow".

Det amerikanska stjärnskottet Billie Eilish toppar albumlistan med "When we all fall asleep, where do we go?" som var köparnas favorit 2019. Andra och tredje platsen går till Hov1s "Vindar på Mars" och Einárs "Första klass."

Listorna inkluderar fysisk, nedladdad och strömmad musik.