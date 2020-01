Artificiell intelligens fattar beslut i Hollywood

Hur lönsam är den här skådespelaren, i just den här genren, just nu? Och hur bra kommer det gå för den här filmen på bio? Det ska AI-tjänsten som Warner Bros köpt kunna förutspå. Den ska hjälpa dem undvika dyra bakslag som storsatsningen "Justice League" från 2017, som blev en publikflopp, trots den enorma budgeten.

AI har använts av flera filmbolag innan, till exempel har 20th Century Fox låtit en programvara se över tusentals filmtrailers för att låta den para ihop filmgenrer med målgrupperna där de går hem bäst. Det underlättar inför marknadsföringen och paketeringen av en film, redan när den är på planeringsstadiet.

En sydkoreansk forskargrupp har tränat en artificiell intelligens för att kunna förutsäga vilka filmer som kommer gå bra, och fann att den var bäst på att förutspå de filmer som inte kommer gå bra. Det rapporterar teknikjournalisten Simon Chandler för Forbes, och han tror att det är den här egenskapen som kommer bli det säljande argumentet för ännu mer AI i filmvärlden i framtiden. För vilken producent skulle inte vilja hitta framgångsformeln så att de aldrig mer behöver satsa en förmögenhet på en film som floppar?

Men matematikern och forskaren Hannah Fry skriver i sin bok "Hello World! How to be human in the age of the machine" att tidigare försök att förutse en films framgång hos publiken bara prickat rätt till 37 procent, och att man aldrig kan kontrollera vad som hade hänt med filmerna som man väljer bort på grund av den artificiella intelligensens uträkningar. För varje år kommer det ju någon film som slår större än vad någon kunnat räkna med. Ett exempel är ju Warner Bros egen "Joker", som hade en blygsam Hollywoodbudget på 62 miljoner och som håvat in över en miljard dollar i intäkter och elva Oscarsnomineringar. Om en AI-mjukvara fått bestämma kanske den filmen aldrig nått biograferna.