Eminem överraskar med nytt album – utan att överraska någon

Eminem gör som han gjorde med senaste albumet Kamikaze – släpper det som en överraskning. Trots det verkar ändå det mesta vara sig likt på "Music to be murdered by".

Det är ett sedvanligt namedroppande och ett chockrappande. Eller vad sägs om en line där Eminem jämför sin explosiva ilska mot rapvärlden med terrordådet i Manchester 2017? Osmakligt och kontroversiellt – allt är som det brukar.

Här finns också exempel på den mer allvarligare Eminem. I låten Darkness varvar han sin egen plågade nutid med Las Vegas-skytten som dödade 58 personer 2017.

Musikvideon slutar med texten: "When will the violence end?". Ett starkt antivåldsbudskap, men knepigt blir det, när det presenteras på ett album som bokstavligt talat mest handlar om att döda:

Döda sina rapfiender, döda sin styvpappa, döda sin partner. Andra rappare kan balansera sådant med allvar, men det är sannerligen inte Eminems styrka.

Som allra sämst blir det annars när Em forcerat ska försöka sjunga i hooken på sina refränger. Lite som i låten The Farewell.

Usch, jag får rysningar av obehag. När melodin i hans flow i sina bästa stunder är bland det starkaste i världen, är ju det här – helt obegripligt.

Men det finns saker att uppskatta också. En musikalisk utveckling mot ett trapigare sound går att ana och en inspirerad gästlista med allt från Anderson.Paak till Black Thought lyfter det hela en smula.

Men med en speltid på över en timme, behöver jag kanske inte säga att albumet spretar rejält?

I ett av guldkornen – låten Godzilla – får vi i alla fall prov på ett av Eminems signaturstilgrepp: hans speedrap. Och där är det inte många som slår honom på fingrarna.