Kulturministern får kritik efter erkännande att hon inte sett Guldbagge-filmerna

Varken kritikerrosade "And then We Danced", filmatiseringen av "Aniara" eller journalistfilmerna "Quick" och "438 dagar" fanns med i listan över Amanda Linds biobesök förra året. Det framgick i en intervju med kulturministern gjord av Expressen.

Erkännandet har väckt reaktioner. Dagens nyheters Helena Lindblad skriver i en krönika att det är "slappt" av ministern. Hon konstaterar att när inte ens personen med det yttersta ansvaret för svensk filmpolitik tittat på svensk film måste det ses som en "käftsmäll på en bransch som redan ligger ner", och syftar på 2019 års bottensiffror vad gäller biobesök för inhemsk film.

Även Aftonbladets Karolina Fjellborg skriver i en krönika att ministerns agerande är "magiskt bedrövligt med tanke på hennes position", och att det är talande för tillståndet för film i allmänhet.

Amanda Lind sa också i intervjun att hon såg fram emot att se flera av filmerna. Och förklarade att anledningen till att hon missat filmerna var att hon varit gravid och fött barn.

Ministerns pressekreterare Josefin Sasse skriver till Expressen att: "Hon är minister och nybliven mamma, jag har förståelse för att hon har en utmaning med tiden".