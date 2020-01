Pet Shop Boys flirtar med det förflutna på nya albumet "Hotspot"

Artist: Pet Shop Boys

Titel: Hotspot

Betyg: 3 av 5

"Hotspot" är inspelat i den mytomspunna Hansa-studion i Berlin och just den staden präglar låtarna på många sätt.

I öppningsspåret "Will O The Wisp" rullar tunnelbanetåget in på stationen Hallesches Tor i Kreuzberg och Neil Tennant frågar sig om hans gamla irrbloss till älskare skulle känna igen honom nu.

Klassisk Pet Shop Boys med andra ord, melankolisk självreflektion till ett discobeat. Men de har gått ifrån de senaste två albumens ganska spretiga försök till nutida klubbsound, här är produktionen mer analog och flirtar med förr. Och precis som på sina album från då drar de ner på tempot och låter flera låtar vara ballader.

Chris Lowe och Neil Tennant har sedan genombrottet försvarat popens rätt att vara både tramsig och viktig. På "Hotspot" faller de ett par gånger över i det lite väl vitsiga som när de i avslutande "Wedding in Berlin" både samplar Mendelssohns brudmarsch och tycker att de fått till en skojig titel, eftersom Wedding också är en stadsdel i Berlin.

Men det är förlåtet när de gjort sitt bästa album på många år och dessutom plockar in Olly Alexander och Years & Years på första singeln "Dreamland" - queerikoner från olika generationer sjunger duett om en värld utan gränser och visum.