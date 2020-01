Svenska sångerskor i känsloladdad hyllning till Marie Fredriksson

– Känslan på Stora Teatern i Göteborg, där konserten ägde rum kan nog bäst beskrivas som en lite dubbel känsla. Det handlade ju ändå om en minneskonsert för en person som dog ganska nyligen, men samtidigt var ju publiken ganska nyfiken på vad alla de här medverkande artisterna skulle göra, för allt var ju hemligt, vem som skulle göra vilken låt och så. Det var också en ganska internationell publik - jag pratade med en kvinna från Tyskland till exempel som följt Marie Fredriksson karriär i massa år.

Vad är det man får se?

– Det är musiker som spelat med Roxette genom åren som utgör bandet och så är det då en parad av Sveriges största sångerskor just nu som sjunger både Roxette-låtar och flera av Marie Fredrikssons solohits, för det var ju något som var unikt med hennes karriär att hon samtidigt turnerade världen över och levererade poprock med Roxette och sedan kom hem och spelade sina egna ofta lite mer eftertänksamma låtar på svenska.

Petra Marklund, Eva Dahlgren, Linnéa Henriksson är några av gästartisterna - hur lyckas de hylla Marie Fredriksson, tycker du?

– På ett fint sätt! En del av dem gör lite mer akustiska, avskalade versioner av låtarna, andra kör på med full rockenergi, så man får med båda sidorna av Marie Fredrikssons livsverk. Det blir vackert när Eva Dahlgren gör en pampig "Sparvöga" med stor kör och slideguitar - också med väldigt tårframkallande privata bilder på dessa båda blekta blondiner storgarvandes någon gång sent 80-tal - eller när Agnes gör "It must have been love" tillsammans med Per Gessle mot slutet av konserten. Men det blir nästan mer rörande när rockrävarna Anne-Lie Rydé och Sanne Salomonsen kör fullt ställ i "Dressed for success" med skinnbyxor och massa kajal - kanske kvällens största jubel på det.

Hur är stämningen, vad är det för känsla från scenen?

– Det är inte bara melankoliskt och finstämt - utan det är gott om humor och energi på ett sätt som känns väldigt passande för personen som hyllas, Rock-Marie och Vis-Marie får båda plats.

– Och extra plus för mellanspelen med djupdykningar i videoarkiven där vi får möta Marie Fredriksson själv och höra hennes egen röst vid studioinspelningar och på konserter. Det gör också att hon känns väldigt närvarande. Och det är omöjligt att inte få rysningar till bilderna av fullsatta arenor runtom i världen som sjunger med i Roxettes ballader för full hals och den lyckligt leende Marie Fredriksson på scenen som har publiken helt i sin hand. Det är fint.

Har du fått en fördjupad bild av Marie Fredrikssons konstnärskap efter konserten, eller vad fyller den för syfte?

– En sak som slog mig när jag satt där var just hur unik hennes röst var: trots att man här samlar flera av Sveriges absolut bästa sångerskor så kan de inte göra det hon gjorde. Det finns fantastiska klipp från studion där hon spelar in lager på lager med bakgrundskörer till Roxette-låtar till exempel. Och det blir också tydligt att det var så hon ville uttrycka sig. Hon var nästan alltid obekväm i intervjuer - hon ville sjunga, inte snacka!

Hur kände du när du gick därifrån?

– Jag kände mig mer upplyft än sorgsen faktiskt - det var trots allt mer en hyllning av Marie Fredrikssons livsverk än den högtidlig minnesstund och det kändes rätt!

Konserten sänds i SVT1, lördagen den 25 januari klockan 21.00