Eminem bemöter kritiken från Ariana Grandes fans

Rapparen överraskade med att utan förvarning släppa albumet "Music to Be Murdered By", förra fredagen. I en av låtarna skriver han ur Las vegas skyttens perspektiv, där 58 personer omkom 2017. På första spåret omnämns bombdådet vid Ariana Grandes Manchesterspelning som ägde rum samma år.

"But I'm contemplating yelling "Bombs away" on the game. Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting."

Texterna har mötts av kritik, inte minst från Ariana Grandes fans. Även Manchesters borgmästare har reagerat och sagt att rapparen varit "onödigt sårande och djupt respektlös", skriver New York Times.

Nu svarar Eminem på kritiken. Han förklarar på Twitter att vissa delar av skivan var menat att chocka, men att texterna däremot inte ska läsas för bokstavligt. Det är inte ett album för den "kinkige" konstaterar han. "Om du är lättstött [...] är den här samlingen låtar kanske inte för dig", skriver han.