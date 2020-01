Storslam för Billie Eilish på Grammygalan

I natt gick den 62:a upplagan av amerikanska Grammygalan av stapeln, och den absolut största vinnaren blev stjärnskottet Billie Eilish. Hon tog hem de flesta tunga kategorierna, bland annat bästa artist, bästa nya artist, bästa album, bästa popalbum och bästa låt.

Tyler, the Creator tog hem priset för bästa rapalbum, bästa RnB-album gick till Anderson Paak, bästa traditionella pop till Elvis Costello och bästa rock till Cage the Elephant.

Grammygalan präglades också av basketlegenden Kobe Bryants bortgång. Bryant dog i en helikopterkrasch under gårdagen, och under galan hölls en tyst minut, och flera artister uttryckte sin sorg från scenen. Galan ägde rum på Staples Center i Los Angeles, som under många år var Bryants hemmaarena.

En handfull svenskar var nominerade i olika kategorier: Tove Lo, hårdrocksbandet Candlemass och låtskrivarna Ilya Salmanzadeh och Max Martin. Men de fick alla gå hem tomhänta.