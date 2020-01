Starkt och väl avvägt i NRK-dramaserien "22 juli"

Titel: 22 juli

Serieskapare: Sara Johnsen och Pål Sletaune

Regi: Pål Sletaune - medregissör Gjyljeta Berisha

Avsnitt: 6

Betyg: 4

En av seriens huvudpersoner, lokalvårdaren Liban får instruktioner om att ge upp att moppa det vitkaklade blodiga golvet och istället prioritera att byta bårskydden. Så att nya skadade snabbt kan få plats.

Den väloljade traumasjukvården tar djupa andetag, låser käkarna och räddar liv i ena ändan byggnaden och i den andra ändan sitter sjukhusstaben kring mötesrummets ovala bord. Där diskuteras logistiken kring de många döda som ska identifieras och obduceras. Det måste gå säkert till.



I ”22 juli” får vi komma in i just den här typen av rum vi vanligtvis inte brukar få: tidningsredaktioner, polisens mötesrum, klassrum och sjukhus. Och även om seriens karaktärer och historierna runt dessa är fiktion, så bygger berättelsen på flera år av research och intervjuer med människor som på olika sätt arbetade i den stora samhällskroppen i Norge den 22 juli 2011. De som tog hand om skadade, tröstade tröstlösa, höll avspärrningar och också granskade samhällsinsatserna.



Det är sex väl avvägda avsnitt, som tillåter hela personer: karaktärer som både beskrivs som starka och förtvivlade och rädda. Så skickligt hanterat av hela gruppen skådespelare. Sent glömmer jag till exempel Ane Skumsvoll i rollen som narkosläkaren Anne Cathrine - orubblig vad det verkar, men samtidigt uppenbart plågad.

Och det som inte sägs så bra i ord - visas istället i starkt bildberättande. Den närmast ändlösa kortegen svarta begravningsbilar som kör in på sjukhusområdet. Eller kameran som vilar på pizzabiten som ligger lealös i en polismans hand på ett debriefingmöte.