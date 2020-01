Terrordådet på Drottninggatan – här ska minnesmärket stå

Nu kan Kulturnytt avslöja att Sergels torg i Stockholm blir platsen för konstverket som ska hedra hedra offren efter terrordådet på Drottninggatan 2017.

Carl Smitterberg är talesperson på Stockholms stad, som valt att kalla minnesmonumentet för en konstnärlig gestaltning.

– Den kommer att vara vid den breda trappan på Sergels torg, bredvid den breda trappan, vid en mur som finns där.

– Sergels torg generellt är ju en plats där människor under flera decennier för känsloyttringar och åsiktsyttringar och så vidare och just efter attentatet den 7 april 2017 så var det en plats som samlade tusentals människor och just här samlades blommorna och de många minnesföremålen in.

Du sa att det inte är ett minnesmonument, utan en konstnärlig gestaltning – hur ska en sådan konstnärlig gestaltning se ut?

– Det vet inte hur den ska se ut. Det är därför vi kallar den för gestaltning. Nu kommer man ta fram ett konstprogram, en sorts uppdragsbeskrivning eller tankar från Stockholms stad om den här platsen och efter det ska konstnär utses.

I april är det tre år sedan terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, då fem personer dödades. Efter dådet väcktes frågan om att det skulle uppföras ett minnesmonument i närheten för att hedra offren, och nu är det alltså klart att platsen blir Sergels torg. Carl Smitterberg berättar att Stockholms stad i dagsläget varken kan slå fast när konstnären eller konstnärerna utses eller när den konstnärliga gestaltningen kan vara på plats.

– Vi har ingen skiss för detta, det kan behöva ta lite tid.

Framtagandet och utformandet av liknande minnesmonument efter Estonia-katastrofen och inte minst terrordåden i Oslo och på Utöya har rört upp känslor och debatterats.

Carl Smitterberg säger att Stockholm stad med minnesmonumentet, den konstnärliga gestaltningen nog inte kommer att tillfredsställa alla och tror att det är svårt att undvika diskussion, men han berättar att man har varit i kontakt med anhöriga till brottsoffren.

– Vi ser att platsen ändå är väl vald. Det var här människor mindes och samlades, och det var här blommorna samlades så det finns en anknytning till platsen.