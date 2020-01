"A Hidden Life" - mästerlig blandning mellan dödsmässa och Sound of Music

Titel: "A Hidden Life"

Regi: Terrence Malick

Manus: Terrence Malick

Skådespelare: August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Bruno Ganz m fl

Genre: Drama

Betyg: 5 av 5

Det här är en på många sätt fruktansvärd historia, som är underbart berättad och verkligen FILM med stora bokstäver.

Övergripande skulle jag beskriva den som en blandning av "Sound of music" och en dödsmässa. Den yttre handlingen kretsar kring ett väldigt förälskat par som vid tiden för andra världskrigets utbrott lever tillsammans med sina barn i de österrikiska alperna, som nog inte varit så här vackra sedan just "Sound of music".

Det är den brant sluttande vidvinkelmiljön Malick använder för att kontrastera till allt det klaustrofobiska i vad som sedan händer.

När mannen blir inkallad till militären och sätts i fängelse för att han vägrat svära sin trohet till Hitler.

Det mesta av förloppet skildras dock genom parets inre. I den så kallade "voice-over" som blivit Terrence Malicks stora kännetecken, genom brev och minnen. Dessutom med smäktande melankolisk musik som ett slags sound track till deras liv.

Men det som så småningom händer är desto mer svåruthärdligt.

Terrence Malick, som är en av den amerikanska filmens sista stora, berättar den lyckligtvis på det sätt han kan göra när han som är bäst. Klipper upp de värsta scenerna så att vi aldrig riktigt ser dem i rätt ordning, ofta slutet före början av förloppet, vilket ytterligare förhöjer den här mer metafysiska känslan: att alltihop handlar om så mycket mer om just det här enskilda fallet.

Och mer film för pengarna är faktiskt svårt att få, trots att den ibland är extremt sentimental. Så jag skulle verkligen rekommendera att man ser "A Hidden Life" på bio och inte när den kanske kommer på någon strömningstjänst så småningom.