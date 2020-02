Nya svenska hip-hopvågen kan dominera Grammisgalan

Ikväll är det är dags för årets Grammisgala, musiken från 2019 ska prisas i 21 kategorier. För Rami "Straynane" Hassen var 2019 minst sagt lyckosamt. Hans produktioner och beats har genererat miljontals strömningar på nätet och den så kallade "gangster-rappen" har dominerat svenska topplistor.

Förutom att han själv är nominerad i kategorin Årets producent är flera av rapparna som han arbetar med - Einár, Z.E och Dree Low - alla nominerade i kategorin Årets Hiphop. Einár är dessutom nominerad till Årets artist och Årets låt - Straynane-producerade "Katten i trakten".

– Jag har inte så stort ego, säger Straynane och fortsätter:

– När artister väl kommer in hit försöker jag ge dem en känsla att de ska vara så bekväma som möjligt. Att jag inte dömer dem om de spelar in något dåligt. Spelar in en dålig vers eller sjunger och det låter hemskt. Jag försöker allt vara helt lugn och artisten ska känna sig helt fri.

– Det ska vara lite som ett dagis här inne.

Rami Hassen berättar att han sen barnsben alltid spelat gitarr, att det började klia i fingrarna om han var borta från sin gitarr för länge.

– Jag har alltid varit en väldigt teknikintresserad person. Alltid gillat den senaste telefonen, det senaste programmet, senaste spelet, allt sånt. Just att producera musik är en kombination av teknik och musik, så det passar mig perfekt, säger han.

Numera skickar folk texter och videos till honom varje dag, fler än vad han hinner besvara. Straynane säger att han hoppas att framgången för honom och den nya svenska hiphopen kan motivera och inspirera människor i hela landet, inte minst förorten, att bli den bästa version av sig själv.

– Det har varit perioder i mitt liv då jag levt väldigt safe. Men jag valde att ta risker, att skippa jobbet och gå all in på musik. Nu två-tre år senare är jag nominerad till en Grammis. Så jag hoppas att folk blir motiverade...att sluta på sina jobb, skrattar Straynane och lägger till:

– Nej, men du fattar poängen.