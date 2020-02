Bristen på mångfald i centrum när "1917" tog storslam

Igår kväll var det dags för Storbritanniens mest prestigefyllda filmutmärkelse British Academy Film Awards, Bafta. På galan blev första världskrigsdramat "1917" den stora vinnaren. Filmen prisades sju gånger om, bland annat för bästa film och bästa regi.

Priset för bästa kvinnliga huvudroll vann Renee Zellweger för sin roll i filmen "Judy", och bästa manliga huvudroll gick till Joaquin Phoenix för rollen i "Joker".

I sitt tacktal tog Joaquin Phoenix upp faktumet att inga svarta skådespelare var nominerade i huvud- och birollskategorierna, vilket gjort att Bafta-galan på förhand har fått en hel del kritik.

"Jag anser att vårt budskap till människor med annan etnisk bakgrund är tydligt: Ni är inte välkomna här. Detta trots att det här är människor som bidrar så mycket till filmmediet och industrin", sade Joaquin Phoenix kritiskt i sitt tacktal.

Även Prins William, som är ordförande i organisationen BAFTA tog upp detta i ett tal under ceremonin:

"Vi befinner oss i en situation där vi måste göra mer för att belysa mångfalden i filmsektorn. Det här kan inte vara rätt i dessa dagar", sade Prins William.

Vinnare i urval:

Bästa film: "1917"

Bästa regi: Sam Mendes: "1917"

Bästa kvinnliga huvudroll: Renee Zellweger: "Judy"

Bästa manliga huvudroll: Joaquin Phoenix: "Joker"

Bästa kvinnliga biroll: Laura Dern: "Marriage story"

Bästa manliga biroll: Brad Pitt: "Once upon a time in Hollywood"

Bästa icke-engelskspråkiga film: "Parasit"

Bästa originalmanus: "Parasit"

Bästa manus efter förlaga: "Jojo Rabbit"

Bästa dokumentär: "For Sama"