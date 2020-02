Nytt pris till Robyn: 2010-talets främsta låtskrivare

Robyn är förra decenniets främsta låtskrivare, tycker klassiska brittiska musiktidningen NME. Utmärkelsen är en engångsföreteelse och den går till Robyn för hennes "ovärderliga bidrag till och inflytande på dagens poplandskap" skriver NME.

Tidningen har redan tidigare utsett Robyns hit "Dancin on my own" till 2010-talets bästa låt och själv säger Robyn att hon känner sig väldigt ödmjuk och hedrad.



NME-galan äger rum i London den 12 februari.