Färgerna målar både kärlek och katastrof i "Waves"

Titel: Waves

Regissör: Trey Edward Shults

Manus: Trey Edward Shults

Skådespelare: Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr., Alexa Demie

Genre: Drama, romantik

Betyg: 4 av 5

Tyler och hans vänner kör gatan fram, musiken pumpar solen skiner starkt, färger och skratt exploderar, kameran snurar, snurrar , snurrar runt... Tyler äger världen. Hans pappa styr familjen, familjeföretaget och pushar på Tyler som ska bli bäst i sporten han utövar, brottning. Tyler är tillsammans med snyggaste tjejen i cheerleader-teamet.

Men Tyler bär på en axelskada som hämmar honom, som visar sig vara värre än han befarat. Och allt tryck, all press han känner från omgivningen, från pappan och från sig själv - blir för mycket. När sen flickvännen kommer med ett besked han inte orkar med så rämnar allt.

Waves är drygt två timmar och i andra delen så får vi följa Tylers syster Emily, hon och mamman har så långt fått hållas i bakgrunden, nu sänks tempot och filmen fördjupas. Nu dröjer bilderna och blir en kontrast mot det rastlösa tempot i första halvan.

Waves handlar om en familjerelationer, en katastrof och om förlåtelse. Om en familj satt under stor press.

Trey Edward Shults har skrivit och regisserat Waves, han förra film var "It comes at night" som rörde sig mellan skräck och thriller.