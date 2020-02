Konstmässan Art Basel i Hongkong ställer in

Diskussioner fördes om huruvida mässan skulle skjutas upp, men till slut ställdes den istället in, det meddelar konstmässan på sin hemsida.

Flera gallerister har redan tidigare dragit sig ur, och kritik har väckts efter att mässan erbjudit subventionerade kostnader för gallerister som skulle delta trots de problem som Coronaviruset medför.

Orsaken till att de nu ställer in är de hälsorisker som alla deltagare och besökare skulle utsättas för, logistiska svårigheter med begränsade resor in och ut ur landet, skriver the Art Newspaper.

Utställarna kommer att få 75 procent av deltagaravgiften återbetalad.

Art Basel är en av de mest prestigefyllda mässorna för samtidskonst och har som namnet antyder sin bas i Schweiz, men arrangeras även runt om i världen.