De får Polarpriset 2020

I år går priset till sopranen Anna Netrebko och den amerikanska låtskrivaren Dianne Warren.

För att få Polarpriset i popmusikkategorin är 63-åriga Dianne Warren från Kalifornien ganska okänd. Men hon har skrivit en lång rad hitlåtar i olika genrer, bland annat ”Un-break my heart” med Toni Braxton, ”Because You Loved Me” med Celine Dion, ”I Don't Want To Miss a Thing” med Aerosmith och ”Rhythm of the Night” med det i dag ganska bortglömda familjebandet Debarge – en av Dianne Warrens tidiga framgångar, från 1985.

Warren var stor på 80- och 90-talet, men så sent som i år var hon nominerad till en Oscar för bästa originallåt, ett pris hon har varit nominerad till tio gånger.

Diane Warren äger själv alla sina låtar och driver sitt eget musikförlag, som har blivit ett av världens mest framgångsrika.

Årets andra Polarpristagare, sopranen Anna Netrebko, föddes i Krasnodar i Ryssland 1971 men är i dag bosatt i Österrike och USA. Hennes röst har beskrivits som ”mjuk och lyrisk” och hon har sjungit mycket Mozart och Verdi.

Hon har uppträtt på de flesta stora operahusen och uppträdde, och i Sverige första gången 2009. Hon har också varit kontroversiell eftersom hon har stöttat ryska separatister i Ukraina.

Polarpriset delas ut i Konserthuset i Stockholm den 9 juni och pristagarna får en miljon kronor var. Det har delats ut sedan 1992, och instiftades av Stikkan Andersson, legendarisk manager bakom ABBA bland annat.