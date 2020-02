Klimataktivister ockuperade British Museum

Bland annat rullades en fyra meter hög trojansk häst in i museets entré, som en kommentar på den pågående utställningen om Troja som presenteras i samarbete med BP, skriver The Guardian.

Ett fyrtiotal av aktivisterna i nätverket "BP or not BP?" vägrade lämna museet när det stängde på lördagskvällen och övernattade i den stora salen där man också skapade konstverket "Monument" med hjälp av gipsavgjutningar av sina kroppar. Art Newspaper beskriver stämningen som "positiv, till och med uppsluppen" under helgens protester som också innefattade en rad talare.

Manifestationen är den senaste i en rad försök att förmå brittiska kulturinstitutioner att bryta sina sponsoravtal med BP. I oktober förra året bröt The Royal Shakespeare Company sitt samarbete med oljejätten, medan Tate tackade nej till BP:s pengar redan 2017.