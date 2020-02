S:t Petersburg satsar på ”Pusjkinland”

På Disneyland i Kalifornien – The happiest place in the world - kan du krama Musse Pigg. I Astrid Lindgrens värld i Småland kan du leka kull med Pippi Långstrump och nu ska de som älskar rysk litteratur, temaparker och diktvärldar få sitt lystmäte.

I Sankt Petersburg projekteras det nu för en jättestor temapark. Där är det tänkt att du ska kunna gå runt i fantasivärlden Lukomorye, som den beskrivs i Alexander Puskinjs episka dikt om Vladimir av Kievs dotter Ljudmila, som blir bortrövad av en trollkarl just som hon är i färd att gifta sig med riddaren Ruslan.

Enligt det holländska bolag som står bakom konceptet ska här växa fram en magisk plats där man kan kliva in i diktarens världar på ett modernt och spektakulärt sätt och samtidigt få känslan av rysk folklore och tradition.

Här ska man kunna interagera med skådespelare som gestaltar hjältar ur Pusjkins värld och besökarna ska också ges möjligheter att lära sig mer om Pusjkins liv och verk, i slottet, i skogen, vid svandammen eller på marknaden. I Ryssland har Pusjkin överlevt både revolutioner och glasnost och citeras fortfarande av dagens ryska befolkning. Även Stalin uppskattade honom o lät omvandla den tsarkritiske skalden till en föredömlig sovjetmedborgare.

Anläggningen beräknas kosta runt 160 miljoner kronor och om planerna förverkligas kanske du kan ikläda dig rollen som Tatiana och skicka ett brev med önskan om ett lyckligt möte med Eugen Onegin i Pusjkinparken redan 2023.