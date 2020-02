Succé direkt för Billie Eilish Bondballad

"No time to die" får fina recensioner och har snabbt fått stor spridning på nätet - på bara några timmar har låten strömmats flera miljoner gånger.

Billie Eilish prisades med fem amerikanska grammys i januari - bland annat utsågs den 18-åriga sångaren och låtskrivaren till bästa nya artist och vann årets album - och flera kritiker hyllar nu även hennes nya Bondlåt.

Brittiska The Guardian skriver i en recension att "No time to Die" är smakfullt orkestrerad och ger den fyra av fem i betyg, även brittiska The Independen ger den fyra av fem i betyg.

Veckotidningen och webbsidan Variety skriver att ingen gjort en bättre Bondlåt på åratal, medan amerikanska filmsajten IndieWire skriver att låten genast blivit en utmanare till bästa låt på nästa års Oscarsgala.

I filmen, som precis som låten "No time to Die", spelar Daniel Craig agenten James Bond för femte gången. Den har världspremiär den 3 april 2020 i Storbritannien.