Johnsons BBC-planer väcker debatt

Premiärminister Boris Johnson har länge sagt att han vill se en förändring av licensfinansieringen av bolaget men enligt tidningen Sunday Times finns det planer på en ännu större förändring.

Frivillig prenumeration istället för obligatorisk licensfinansiering som nu, en utförsäljning av majoriteten av BBC:s 61 radiokanaler och en rejäl bantning av BBC:s omfattande nyhetssida på nätet.

Det är några av de förändringar som den brittiska regeringen, enligt tidningen Times, har planer på att göra med BBC:s verksamhet.

Tidningen skriver att regeringens planer presenterades för BBC i helgen och citerar vad man kallar en "senior källa" i regeringskansliet.

Att premiärminister Boris Johnson och hans närmaste rådgivare, Dominic Cummings, vill förändra finansieringsformerna för BBC, framförallt avkriminalisera att inte betala licensen, är känt sen länge men enligt tidningen vill de nu gå längre.

Alltså, den som vill ha BBC:s innehåll får helt enkelt prenumerera, ungefär som på andra så kallade streamingtjänster som t ex Netflix.

– Vi bluffar inte om licensavgiften, vi kommer avskaffa den, "we will whack it", säger källan i regeringskansliet till Times söndagsupplaga.

Den ende regeringsmedlem som hittills offentligt kommenterat uppgifterna är transportminister Grant Shapps i en intervju i Sky News. Han lät då mer försiktig och kallade BBC för en nationell skatt och sa att det bara var inledande diskussoner om bolaget.

– Men i en förändrad värld måste BBC förändras, sa Grant Schapps.

Något som uppenbarligen BBC självt också insett. För för bara några veckor sen meddelade man att man tar bort drygt 400 tjänster från sin nyhetsredaktion, bl a med motiveringen att folks nyhetsvanor ändrats.

Uppgifterna i Times om en större omgörning får beröm av BBC:s kritiker och tidningens ledarsida skriver till exempel att en rejäl förändring av BBC är nödvändig. Men förslagen får också kritik från flera parlamentsledamöter i Boris Johnsons eget parti, Tories.

– Den här vendettan mot BBC kommer inte sluta väl, säger till exempel Boris Johnsons partikamrat Huw Merriman.

Om de blir några större strukturella förändringar av BBC kan de först träda i kraft 2027 då nuvarande sändningstillstånd för bolaget går ut.