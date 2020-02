DJ:n och musikern Andrew Weatherall död

Andrew Weatherall började som dj inom acid house-scenen på 1980-talet och fick sitt stora genombrott som producent för Primal Screams album "Screamadelica" 1991, där han förde in samplingar och remixer i musiken på ett sätt som blev stilbildande.

I projekt som Sabres of Paradise och Two Lone Swordsmen utforskade han den elektroniska musiken och han var också tidig med att lyfta in triphop i sina dj-set.

Flera har hört hans remixer av artister som Björk, St Etienne och New Order, men han arbetade också med många mindre artister och bolag, bland andra svenska skivbolaget Höga Nord.

Andrew Weatherall blev 56 år.