Första svenske tonsättaren i BBC:s satsning

Under en dag visas dokumentärfilm, hålls tonsättarsamtal, bjuds körmusik och på kvällen dirigerar Sakari Oramo BBC Symphony Orchestra i ett varierat program med solister, till exempel klarinettisten Martin Fröst.

Det är intensiva dagar för Anders Hillborg.



– Just nu är jag på Guildhall School of Music and Drama och arbetar med de elever som ska spela på lördagens kammarmusikkonsert. Jag har jobbat med en stråkkvartett, en brasskvintett och blåskvintett och jag tror det blir riktigt bra, säger Anders Hillborg

Konceptet att bada i en tonsättares musik under en dag tycker han är en bra ide, eftersom man då får en bild av alla möjliga aspekter av ett konstnärskap. Det som är speciellt med just "Total Immersion" är att det är så intensivt.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, men BBC gör så här varje år genom att välja ut en tonsättare. Jag känner mig tacksam och ödmjuk inför detta. Det är fantastiskt.

Under dagen framförs också BBC:s beställningsverk, orkesterstycket Through lost landscapes, men Anders Hillborg vill ogärna beskriva vilka landskap som gått förlorade.

– Jag vill inte gärna tala om utommusikaliska aspekter. Musik handlar om musik för mig, men visst finns det en klimataspekt här. Jag har till exempel med fågelljud som imiteras av träblåsare så att det blir en association till förlorade landskap, rent konkret.