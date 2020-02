Ruben Östlund-remake får uppskjuten Sverigepremiär

"Downhill", med Will Ferell och Julia Louis-Dreyfus i huvudrollerna, sågades av filmkritikerna när den gick upp i USA. New York Times kallar den "en smärre katastrof" och i The Guardian beskrivs den som en "överflödig re-make".

Även publiken svek under den amerikanska premiärhelgen för en vecka sedan, och nu är det alltså oklart när - eller om - den går upp på bio i Sverige. Det rapporterar SVT:s Kulturnyheterna.