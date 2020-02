Nanne Grönvall: Jag fick höra att jag inte var tillräckligt snygg

MELLOEXTRA

Nanne Grönvall debuterade i Melodifestivalen 1986 då som medlem av gruppen Sound of Music. Hon har vunnit en gång – 1996 med låten ”Den Vilda” och gruppen One More Time.

Som soloartist har hon tävlat fyra gånger och hon har också deltagit som låtskrivare. I år tävlar hon med låten Carpool Karaoke som hon har skrivit tillsammans med sin man Peter Grönvall.

Lyssna på hela intervjun med Nanne Grönvall i Musikintervjun om fram- och motgångarna under sina 35 år som artist.

Musikintervjun är en podd där Carolina Norén träffar aktuella artister och låter dem prata till punkt. Den här veckan kommer vi lite närmare inte bara artisten utan personen Nanne Grönvall som tävlar i Melodifestivalens fjärde deltävling.