Drottning Kristina omtolkad på Nationalmuseum

I Nationalmuseums nya utställning förhåller sig samtida konstnärer till äldre konst på olika sätt. Flera nya verk har gjorts direkt för utställningen, bland annat ett av amerikanen Joseph Kosuth, som lade grunden för konceptkonsten på 1960-talet. Han har tagit Sébastien Bourdons berömda porträtt av drottning Kristina, som finns på Nationalmuseum, till utgångspunkt.

Varför just den målningen?

– Kristina har ju gjort ett betydande avtryck i historien, både i Skandinavien och Italien, svarar Joseph Kosuth. Målningen var perfekt för mig att leka med i det här verket.

Kosuths verk består av ett svartvitt fotografi av målningen, vänt upp och ned och försett med några kryss på olika ställen i bilden.

– När man "skakar om" en bild på det här sättet blir den synlig igen, menar Kosuth. Världens osynligaste bild måste vara Leonardos Mona Lisa, eftersom den finns överallt.

Risken är dock att man fastnar i den bildtext Kosuth lagt till: en kort men ändå djupt förbryllande labyrint av abstrakta begrepp och syftningar i flera led, som jag inte vågar mig på att översätta: "An order and location is provided, here, which presents a construction of itself (a meaning, a 'picture') through that cancellation which it's own limits finds unrecognizable".

Den är inte lätt att förstå sig på.

– Lätt? Jag har aldrig lovat att det ska vara lätt, skrattar Joseph Kosuth. När konst är lätt kallas den Walt Disney.