Ozzy Osbourne omfamnar mörkret på nya albumet

På omslaget tornar Ozzy upp sig med svarta vingar och luften omkring honom är fylld av rök. Trots ett liv fyllt av nära-döden-upplevelser, är frågan om döden någonsin varit närmare i hans tankar än efter Parkinson-besked och inställda turnéer.

Jag gick in med farhågan att "Ordinary Man" skulle vara ännu ett exempel på hur PR-maskineriet runt Ozzy Osbourne tar död på inspirationen.

Men "Ordinary Man", som spelades in efter en tid i sjukshussängen förra året, är inte alls det. Spelglädjen från jamsessionerna, med Guns N Roses-bassisten Duff McKagan och Red Hot Chilli Peppers-trummisen Chad Smith, har smittat av sig på låtarna.

Och jag vet att orden "jammats ihop" kan avskräcka vissa, men jag håller faktiskt med om något som Ozzy sa i en intervju med Kerrang: det är inte som en Pink Floyd-grej där du måste droppa syra för att kunna njuta av det – "just crank the fucking thing. Go for it!".

Lite fler Black Sabbath-inspirerade riff än väntat, men annars fortsätter Ozzy på inslagen bana med ena benet i poppigare metalmelodier och det andra i en flört med mörkret. Det är också rätt så tätt mellan balladerna på "Ordinary Man" och Elton John dyker till och med upp i titelspåret för att dela historier om artistlivets slit.

Det sämsta är annars det vansinniga i att avsluta albumet med en variant av Ozzys medverkan på Post Malone/Travis Scott-singeln "Take What You Want" från förra året. När inget annat på albumet är i NÄRHETEN av att låta som den, känns det snarare som att Ozzy gör ett gästframträdande på deras album än tvärtom.

Men jag gillar Ordinary Man överlag. Albumet upplevs som en kamp mot – – och ett omfamnande av – mörkret som varit hans ständiga följeslagare.

Frågan som kvarstår är om det här är avskedet innan mörkrets prins slutligen kliver in i skuggorna för sista gången?

Nej, metal-gudar! Låt det inte vara så!