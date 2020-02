Det bästa av de bästa när Jiri Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin har en helkväll på Operan

Titel: Kylián/Ek/Naharin

Koreografi: Jiri Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin

Scen: Kungliga Operan i Stockholm

Titlar verken: Wings of Wax, överbord, Minus 16

Det är dumt att låtsas som något annat än att det är som att få en påse godis med favoritbitarna i. Det går inte att välja vilken som är godast och det är inte heller poängen. För idén med att föra samman de här koreograferna är lite grann som att ta lite av det bästa - som en godispåse eller varför inte en bra spellista.

Det börjar stillsamt i Jiri Kyliáns så avskalade Wings of Wax, där fyra par möts och skiljs åt under ett stor träd som hänger upp och nedvänt från taket. Jiri Kyliáns storhet ligger i hur han gett den klassiska dansen ett samtida uttryck. Det är ett flöde av rörelser så mjukt som om det inte finns några skarvar. Dessutom är det vemodigt.

Jag tror aldrig jag upplevt sådan uppsluppen stämning på operan.

Mot det ställs Ohad Naharins energi och lekfullhet. Lite lagom vanvördigt gentemot den kungliga scenen har dansen redan dragit igång när publiken droppar in efter pausen. Det är Jonatan Davidssons till synes nonchalanta solo. Skjortan hänger utanför byxlinningen, kavajen är uppknäppt och han verkar helt upptagen med sitt.

Därefter följer en egen best of ur Ohad Naharins samlade verk. Här finns stycket som Ohad Naharin skapade till Israels 50-års firande och som blev så laddat att det blev en fråga för Knesset, för att dansarna i slutet slänger av sig kläderna in till linne och underbyxor. Från det till att dansarna går ut i publiken och bjuder upp till pardans på scenen. Det skulle kunna bli olidligt pinsamt - men funkar.

Och någonstans mitt i allt det här lekandet som det är, flikas fler laddade duetter in. En av dem är Mats Eks - med ett bord, ett glas vatten och en man som försöker fånga en kvinnas uppmärksamhet. Med den där så speciella förmågan Mats Ek har att flytta psykologiska spänningar in i koreografin så att varenda nerv får ett stiliserat uttryck.

