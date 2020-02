Omdebatterad Sven Lindqvistbok blir HBO-serie

Det är den tidigare Oscarsnominerade filmskaparen Raoul Peck som regisserar, det rapporterar Variety.

Lindqvists verk är en av tre böcker som ligger till grund för serien som ska utforska folkmord och europeisk kolonialism.

"Utrota varenda jävel" skapade enorm debatt när den kom eftersom den visar rasism som en del av det europeiska kulturarvet.

De andra två verken serien bygger på är "An Indigenous people's history of the United States" av Roxanne Dunbar-Ortiz och Michael-Rolph Trouillots "Silencing the past".

TV-serien ska använda arkivmaterial och dokumentärt foto blandat med animationer och scener med skådespelare där Josh Hartnett kommer att spela huvudrollen.

Regissören Raoul Peck säger i ett pressmeddelande att projektet har varit hans största utmaning hittills.

"Utrota varenda jävel"s engelska titel "Exterminate all the brutes" blir också namnet på tv-serien.