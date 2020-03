En bra dokumentär får oss att se den andre

Att se en bra dokumentär är att se den andre. Och att lyssna...

Strange fruit, Billie Holidays rader om rasismen i södern, om de svarta som dinglar från träden som Strange fruit... om blodet på trädens löv, på rötterna. Hon sjöng texten och vita lämnade lokalen, hon fördömdes, hon förföljdes, hotades.

När jag ser dokumentären Billie som visas på festivalen, så är det första gången som orden riktigt sjunker in i mig.

Bilderna ur filmen när Billie Holiday sjunger Stange fruit, de dröjer kvar. Filmen Billie bygger på åtta års arbete, som Linda Kuehl påbörjade 1971. Hon ville berätta historien om den svarta bluesdrottningen Billie Holliday, och hon ville komma nära sanningen. Billie Holiday dog 1959, och Linda intervjuade musiker som spelat med henne, vänner, skolkamrater. Men boken blev aldrig klar, Linda avled under arbetet. Och nu har dokumentärfilmaren James Erskine satt ihop en dokumentär utifrån allt material hon samlade ihop och filmade konserter med Billie Holiday.

En dokumentär kan också få oss att se de som aldrig får rubriker, som lever sitt liv vid sidan av de stora vägarna och upplysta gatorna. På SVT Play finns den Oscarsnominerade dokumentären Honungslandet. Där möter vi Hatidze, som bor i ett litet ruckel, i mörkret sitter hon vid sin sjuka sängliggande mor och trugar, bannar henne när hon inte äter.

Hon har två uppgifter i sitt liv, att hålla sin gamla mamma vid liv och att ta hand om de vilda bina och deras honung, som hon samlar in med stor respekt för naturen. Bina måste få sin del av honungen också, man kan inte roffa åt sig.

Hatidze är en gammal ungmö, hon kammar sitt hår och tar sig den långa vägen till staden Skopje för att sälja sin honung. Hon vet att den är förstklassig och man ser hennes stolthet, hon handlar lite för inkomsten och går sen hem till sin mor och bina.

Så en dag kommer en bullrande, gränslös turkisk familj och slår sig ner intill hennes lilla koja. Och det blir både konflikter och en glimt av glädje i hennes ögon när ett av familjens barn kommer till henne.

Europa är inte bara köpcentra, ansade trädgårdar och flygplatser. Eller skidbackar och badstränder. Det är också en landsbygd med materiell fattigdom, och en lunk som många av oss aldrig hinner lägga märke till.

I festivalfilmen A Tunnel får vi resa till en bergsby i Georgien.

Ett kinesiskt bolag ska bygga en fyra mil lång järnvägstunnel genom berget och byborna blir statister, eller i bästa fall arbetare vid bygget. Men det är inte heller så lätt. Arbetsvillkoren är usla, så usla att det till slut blossar upp en konflikt mellan det kinesiska bolaget och arbetarna.

Dessutom så går rykten om att många av husen i byn måste rivas för en väg till tunneln, men ingen vill informera byborna. Kanske kommer också det gamla stationshuset, en samlingsplats för de daglediga, att rivas. Stinsen, som stolt tar på sig sin hatt och står där med sin spade när tågen kommer in, han vet inte heller vad som ska hända. Han rättar varje dag till stationsklockan som drar sig lite, och en dag blir han byns stora samtalsämne när han blir biten av en björn och hamnar på sjukhuset. I ett annat hörn av Europa.

I skotska Motherwell möter vi Gemma som är 18 år. Hon bor i staden där stålverken var de stora arbetsgivarna, sen stängdes de 1997 och arbetslösheten slog sönder mångas ekonomi.

Gemma bor hos sin farbror, som föder upp duvor och tränar ungdomar i boxningslokalen. Emma gör några rundor med sandsäckarna, men kompisarna drar. Det är mycket slagsmål, alkohol och hon kärar ner sig i en kille som just kommit ut ur fängelset. Och hon blir snart gravid och flyttar ihop med sin strulige pojkvän. Så en dag misshandlas en av hennes vänner svårt. Gemma är tuff och kämpar på, det är ljuset i dokumentären Scheme Birds, att hon inte ger upp. Att hon har en energi att vilja något mer i alla motgångar. För oddsen är inte på hennes sida. Scheme birds går också att se på dokumentärfestivalen Tempo i helgen, och den 24 april har den biopremiär.

Jag har sparat det starkaste till sist... Det finns mycket att se, många världar att upptäcka. Jag har varit i Koppom i Värmland där några musikrörelse-människor köpte en gammal skola och byggde en musikstudio och skapade skivbolaget Silence, och jag ska se en film om hur en utsatt journalist i drogkartellernas Mexiko.

Men det starkaste jag sett på mycket länge, det är den Oscarsnominerade filmen Till min dotter - To Sama som den heter i original, Sama det är dotterns namn.

Det här är filmen som får mig att som en fluga på väggen uppleva kriget i Syrien. Under fem år så har journalisten Waad al-Kateab med en enkel handkamera filmat de dagliga livet i Aleppo. Upproret mot regimen, demonstrationerna och sen den ständiga beskjutningen, bomberna, kampen för att överleva. Under belägringen gifter hon sig med en läkare som inte kan beskrivas som något annat än en krigsvardagshjälte. Oförtrutet, utan att tappa humöret, räddar han liv, lappar ihop och ser människor dö... dag efter dag. De får en dotter under belägringen och det är för att hon ska förstå varför de stannade kvar så länge i Aleppo som filmen görs. Till min dotter ger mig mer närvaro, mer känsla av hur det kan vara, än år av nyhetsrapportering.

Till min dotter fick en pris på den brittiska filmgalan, BAFTA, som bästa dokumentär, och i en intervju efteråt så beskrivs filmen som ett dokument inifrån och Waad al-Kateab bär en badge, en sån där stor knapp där det står Stop bombing hospitals. Sluta bomba sjukhus.