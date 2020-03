Årets Hasselbladspris till Alfredo Jaar

– Det känns otroligt bra, jag blev överraskad, stolt och väl på plats här har jag insett hur viktigt det här priset är, säger Alfredo Jaar.

Jaar föddes i Santiago, Chile 1956 och utbildade sig där till arkitekt och filmskapare. Han lämnade landet 1982 under Pinochets militärdiktatur och lever och arbetar i dag i New York. Hans genombrott anses ha kommit 1987 som en av konstnärerna vid Documenta i Kassel.

Alfredo Jaars konstnärskap rör sig mellan film, foto, text, ljus, skulpturala objekt, performance och installationer.

– Jag har alltid sett mig själv som en arkitekt som skapar konst. Det har gett mig enorm frihet, säger han.

En röd tråd är den politiska dimensionen. Som hans stora lysande billboard på Times square med texten "This is not America" över en karta av USA. Eller hans bilder av brasilianska gruvarbetare tapetserade bredvid reklamen i tunnelbanan.

Jaar ställde många gånger ut i Sverige på 90-talet, ett av hans senare verk var "Skoghall Konsthall" i Hammarö 2000. Där han fick Stora Enso att finansiera bygget av en 24 h konsthall, som brändes upp.

– Tanken var att visa hur konst och kultur kunde ta plats, ge dem en glimt av vad det kunde bli, säger han.

Ett av Jaars mer kända projekt är Rwanda", ett flerårigt konstprojekt, vars första serie premiärvisades i Malmö. Det bygger på hans besök och de tusentals fotografier han tog under det pågående folkmordet 1994.

– Det enorma privilegium jag har som konstnär med en röst i konstvärlden, kommer med ett ansvar.

Hasselbladspriset instiftades 1979 och bland tidigare vinnare finns Cindy Sherman, Nan Goldin och Lennart Nilsson.

– Det här priset är ett underbart erkännande, att det jag gör har betydelse för någon och att jag ska fortsätta på samma spår, fortsätter han.

Prissumman är på en miljon kronor och prisutdelningen med äger rum den 19 oktober, då också en utställning med utvalda verk av Alfredo Jaar öppnar.