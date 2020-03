Italienska artister uppmanar till smittobegränsningar

Den här låten skrev artisten Giuliano Sangiorgi när han – som många andra - blev upprörd över scenerna på centralstationen i Milano i helgen, när ryktet kom om att regionen Lombardiet skulle stängas på grund av coronasmittan. Folk kastade sig iväg för att lämna regionen innan stängningen.

Ett ansvarslöst beteende som riskerar att sprida smittan ytterligare, ansåg många.

Giuliano Sangiorgi låt handlar om att stanna hemma.

Det är det främsta rådet som också myndigheterna vill sprida nu – som det bästa sättet att inte smittas eller smitta andra. Och artister som Claudio Baglioni och Tiziano Ferro använder hashtaggen #iorestoacasa alltså "jag stannar hemma".

Fiorello, Jovanotti och Emma Marrone har spelat in uppmaningar och Emma Marrone berättar att hon går ut för att handla med munskyddet på och rekommenderar att läsa böcker nu.

Men redan innan den här kampanjen, så fanns gruppen Rimbamband som ta det hela med humor. De har gjort en egen version av The Knack's "My Sharona" som i italiensk tappning blir "Virus Corona".