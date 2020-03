Ny vändning i bråket om Woody Allens bok

I början på förra veckan, bestämde sig till slut Hachette Book Group för att boken, "Apropos of Nothing", skulle ges ut. Att det blev just det förlaget reagerade Allens son på, Ronan Farrow.

Han fick Pulitzerpriset för sin artikelserie om avslöjandena kring filmmogulen Harvey Weinsteins sexövergrepp. Förra året gav han ut en reportagebok om ämnet på samma förlag - men boken handlade också om anklagelserna mot sin pappa Woody Allen. Enligt Dylan Farrow, Ronans syster, ska deras pappa ha förgripit sig på henne som barn, något som Allen nekar till.

Efter protester även från anställda, bestämde sig Hachette Book Group för att dra tillbaka utgivningen.

Men också det beslutet rönte kritik. På Twitter gav sig skräckförfattaren Stephen King in i debatten och sa att beslutet att ge ut boken var fel från början, men när de väl bestämt sig för att göra det borde de stå fast vid det.

"Hachettes beslut att inte ge ut Woody Allens bok gör mig orolig. Det handlar inte om honom, jag struntar i Mr. Allen. Det är vem de sätter munkavle på härnäst som oroar mig", skrev King.

Organisationen Amerikanska Pen, som värnar om yttrandefrihet, stämde också in i Kings kritik.

Men, i Frankrike ska nu förlaget Éditions Stock ge ut boken. Troligtvis. Förlaget är ett dotterbolag till Hachette, men den franska förläggaren Manuel Carcassonne säger till tidningen Le Point att han ska göra allt han kan för att släppa boken. I så fall kommer Woody Allens memoarer vara ute i bokhandeln den 29 april.