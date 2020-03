"Vem vill gå på bio nu? Så påverkas Hollywood av smittan

Premiären på barnfilmen Pelle Kanin 2, skjuts fram till augusti på grund av spridningen av Coronaviruset, det rapporterar The Hollywood Reporter.

Den är det senaste exemplet på storfilmer som flyttas fram.

Vulture skriver att den största oron för Hollywoods filmbolag just nu är ifall flera av deras största filmer skulle behöva skjutas på framtiden.

Wonder Woman 2, Fast and the Furious 9 och Top Gun 2 ska alla ha premiär i vår och sommar, men ett läge med utbredd karantän skulle kunna leda till att de flyttas från de lukrativa sommarmånaderna, till hösten eller våren, i hopp om att undvika en ruinerande floppsituation.

Biografintäkterna minskar på många håll i världen: Kina har stängt över 70 000 biografer, Italien är helt i karantän och i bland annat Frankrike och Slovakien har man valt att stänga biografer.

The Hollywood Reporter berättade för en vecka sedan att vissa anlytiker tror att skadan skulle kunna landa på 5 miljarder dollar i minskade intäkter. Samtidigt skulle den siffran kunna stiga exponentiellt om biografbesökandet även minskar i exempelvis USA.

Vd:n för Artist International Group, David Unger, ser Corona-utbrottet som ytterligare ett steg mot förändrade tittarvanor:

– Det är nu som streaming blir normaliserat för världen och det kommer bli katastrofalt för hela filmindustrin. Vem vill gå till bion nu? Vill du sitta i ett rum med ett gäng personer som hostar? Det här kommer att förändra vårt beteende. Det kommer att förändra hur folk tar till sig av underhållning, säger David Unger till Vulture.