"The Hunt"– splattersatiren som Trump missförstod

Titel: "The Hunt"

Regissör: Craig Zobel

Manus: Nick Cuse och Damon Lindelof

Skådespelare: Hillary Swank, Betty Gilpin, Glenn Howerton m fl

Genre: Action/Satir

Betyg: 2 av 5

"The Hunt" fick sin biopremiär uppskjuten ett halvår. Att ha premiär på en actionsatir som handlar om människojakt på liv och död var ingen bra idé efter masskjutningarna i El Paso och Dayton. Framför allt när en av filmens första trailers hamnat i blåsväder, och till och med president Trump gått ut och kritiserat filmen.

Just Donald Trumps kommentarer om "The Hunt" lär väl däremot handla om ett rent missförstånd. Filmen driver ju just med den typen av liberala världsförbättrare som är hans främsta motståndare. För det är personer som oroar sig för rasism, klimatförändringar och hat på nätet som arrangerar den bisarra jaktresa som skildras i "The Hunt". En jakt där bytena utgörs av människor – kidnappade twitteraktivister, konspirationsteoretiker och poddare från alt right hållet som det nu är tänkt ska få sitt straff.

"The Hunt" driver med bägge sidor av det polariserade offentliga samtalet, men vänder främst udden mot jägarna. De som känner sig så pass upplysta att de tror att de kan ta sig vilka friheter som helst med vad de tycker är pöbeln. Eller "deplorables" som man säger i filmen, ett uttryck som hämtats från ett av Hillary Clinton mest minnesvärda och självskadande uttalanden från presidentvalskampanjen som hon förlorade.

Men trots en intressant grundidé, så lyckas inte "The Hunt" fullt ut vara alla de saker som man föresatt sig. Den splatterartade satiren blir liksom aldrig sådär jätterolig. Eller smart. Det hela utmynnar i något som nätt och jämnt hade kunnat kvala in som ett halvlyckat avsnitt av tv-serien "Black Mirror".

Att det här med människojakt är lite på modet inom filmvärlden är dock ett faktum. "The Hunt" delar i stort sett samma intrig som i den skruvade brasilianska genrefilmshyllningen "Bacurau", som bland annat visades på Göteborgs filmfestival tidigare i år. Den var i och för sig betydligt mer övertydlig i sitt politiska uppsåt. Men genomsyrades däremot av betydligt mer kampvilja och hjärta än den svala, distanserade satiren i "The Hunt".

Sedan är väl frågan om "The Hunt" inte är minst lika feltajmad nu som i höstas. Det känns som om vi har betydligt mer allvarliga saker att oroa oss över just nu än det som "The Hunt" försöker göra sig lustiga över.

Roger Wilson

roger.wilson@sverigesradio.se