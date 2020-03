Ett av världens största teaterdistrikt stänger ner

Senast Broadway stängdes ner var under 48 timmar efter terrorattacken den 11 september.

Även det stora konstmuseet The Met, stänger för besökare, tillsammans med en rad andra museer i New York, skriver The Art Newspaper.

New Yorks borgmästare Bill de Blasio utfärdade undantagstillstånd för mångmiljonstaden under torsdagen. Beslutet innebär att han får fler befogenheter att agera för att hejda virusets framfart. Hittills har 95 fall av bekräftad coronasmitta konstaterats i New York.

– De senaste 24 timmarna har varit mycket, mycket ögonöppnande. I går morse känns bokstavligt talat som väldigt länge sedan, sade de Blasio på en presskonferens på torsdagen.