Morrissey bränner broar och fortsätter charmera

Morrissey har ju alltid varit något av en dysterkvist, men en dysterkvist med hjärta, frenesi och romantik.

I musiken på "I am not a dog on a chain" lever hans uttryck fortfarande i allra högsta grad, det är snarare vår bild av artisten som förändrats.

Morrissey har varit den ständige outsidern: vegan och arbetarklass. Djurrättsaktivist och kungahus-motståndare.

Men de senaste åren också: anhängare till altright-rörelsen med tydliga ställningstaganden mot, bland annat, invandring.

Skiftet är inte alltid tydligt närvarande i texterna, även om titelspåret rymmer en del sådana nyanser.

Morrissey får inte sina nyheter i tidningarna, sanningen finns i det tidningarna inte väljer att visa dig, menar han.

Även om stora delar av fanskaran fått svårt med hans åsikter, är det här albumet ännu ett bevis på magin i Morrisseys röst. Musikaliskt är det också riktigt intressant, med suggestiva synth-slingor som basen i flera låtarna.

Om vi skulle sagt till 80-talets så synth-skeptiska Morrissey att: "det här är du om 30 år". Vad hade han sagt då?

Jag tycker "Once I Saw The River Clean" är en fantastisk låt. Faktiskt en av de bästa han släppt på många år.

Annars pendlar allt för mig. Ena stunden är det en tröttsam utläggning om att inte bli förstådd, men andra stunden har jag inget val, jag faller handlöst in i musiken.

Sista "My Hurling Days Are Done" är ett exempel på det senare. Den handlar om att ingen kommer undan tiden.

När outsidern Morrissey till synes vill göra sig till outsider även bland sina mest trogna fans, är det bara en enda mening som ekar i mitt huvud när jag hör den:

Mannen som bränt alla sina broar, har ingenstans att ta vägen.