Utgivarna vill ha en lagändring

SVT dömdes i förra veckan av Högsta domstolen för att utan lov ha publicerat bitar ur den så kallade "järnrörsfilmen". En mobilfilm där Kent Ekeroth filmade sig själv och två andra sverigedemokrater som beväpnat sig med järnrör på Stockholms gator. Nu ska SVT betala skadestånd till Ekeroth.

I en debattartikel publicerad i expressen skriver Utgivarna att SVT straffas för sin nyhetsförmedling.



"Att medier ska be en granskad makthavare om tillstånd för att publicera faller på sin orimlighet. konsekvensen kan snarare komma att bli att ansvarstagande redaktörer kan tvingas tillämpa "publish and be damned"-principen nästa gång en ledande makthavare filmar sig själv begåendes usligheter."

Utgivarna vill att lagen ändras med hänsyn till det exceptionella nyhetsintresset och den undersökande journalistikens roll i samhället.