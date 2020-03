Ikoniskt tidningsomslag – ensam hjälte i folktomt New York

En ensam person drar sin mopp över det folktomma golvet på Grand Central Terminal, som annars är ett pulserande och folkfyllt landmärke i mångmiljonstaden New York. Det är omslaget till det senaste numret av The New Yorker - en skildring av en världsmetropol tömd på folk i coronatider.

– Det gick snabbt att göra ett första utkast av bilden och det handlar om att tidsåtgången inte är lika stor när man bara behöver teckna en enda människa.

En person som till med mitt i pandemin förväntas ta sig till jobbet för att städa upp, berättar konstnären Eric Drooker.

62-åriga Eric Drooker har gjort 36 omslag till just The New Yorker. Vanligtvis tecknar han staden och dess byggnader sedda nerifrån eller uppifrån. Broar, brandposter, tunnelbanan och trapporna. Trots att han sen 20 år tillbaka bor på anda sidan landet i San Fransisco-området så finns New York i kroppen säger han. Han vet hur Grand Central Terminal ser ut och känns i rusningen med hundratusentals människor som passerar dagligen - vet hur ljuset slår in genom de valvformade fönstren, vet hur människor i decennier stämt träff vid det cylinderformade informationsbåset med den runda klockan.



– Jag har alltid älskat den byggnaden. Ända sen jag var barn. Vi åkte mycket kollektivt och jag var ofta där med mamma. Jag ser det som en förlängning av mitt hus, nästa som ett vardagsrum, säger Eric Drooker.



Genom sin karriär, från tiden som gatukonstnär i 20-årsåldern till etablerad prisad serieromantecknare, säger Eric Drooker att han från vänsterkanten, nästan alltid försöker smyga in politik i sin konst. Den tomma gripande illustrationen av Grand Central Terminal med en ensam städare - är inget undantag.



– Städaren symboliserar alla arbetare just nu: all sjukvårdpersonal, brandmän, poliser - alla som förväntas gå till arbetet, när vi andra stannar hemma i säkerhet. Den figuren, människan, är hjälten just nu säger Eric Drooker.