Flygstopp ställer till det för Ruben Östlunds nya film

Inspelningarna av Ruben Östlunds kommande internationella film "Triangle of Sadness", en satir som utspelar sig i modevärlden, har påverkats av rådande coronakrisen.

Förutom den allmänna osäkerheten så har restriktioner kring resor krävt att man ställt om i produktionen.

En av huvudrollsinnehavarna, den amerikanska storstjärnan Woody Harrelson, har till exempel inte kunnat resa till inspelningen i Trollhättan.

– Vi kommer att ta de här scenerna så fort flygförbudet hävts, säger filmens producent Erik Hemmendorff. Så Harrelson kommer att komma till Trollhättan.

Ruben Östlunds tidigare filmer "The Square" och "Turist" har tävlat och vunnit på filmfestivalen i Cannes och det är fortfarande inte för sent att sikta mot premiär för "Triangle of sadness" där 2021, menar Erik Hemmendorrf.

– Vi måste ha en plan som ligger tills något annat händer. Man får ha respekt och ödmjukhet för att det här är en stor händelse i världen som vi alla blir påverkade av.