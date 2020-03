Ikoniskt album av Dr Dre k-märks

"The Chronic" var Dr Dres första album i eget namn, och släpptes 1992. Nu ska det ikoniska albumet arkiveras i Library of congress, som en del av USA:s nationella inspelningsregister.

Dessutom kommer Tina Turners "Private dancer", Whitney Houston-hiten "I will always love you" och Village Peoples discoklassiker "YMCA" bli bevarade i registret.

Årets inval, som består av totalt 25 bidrag, kallas för "Stay at home playlist", som en blinkning till den karantän som kommit med Coronaviruset.