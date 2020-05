Ensidig medierapportering om krisen i Svenska Akademien

Krisen i och kring Svenska Akademien var en följetong som dominerade svenska medier, trots att informationen inifrån själva akademien var knapphändig.

En ny studie publicerad av det oberoende kunskapscenter Nordicom vid Göteborgs universitet visar att svenska dagstidningar ofta återanvände andra mediers material när de rapporterade om turbulensen i Svenska Akademien.

– Horace Engdahl skrev i en debattartikel i Expressen att Sara Danius är den av alla sekreterare som lyckats sämst med sin uppgift sedan 1786. Det är ju ett väldigt slagkraftigt citat som plockades upp av andra medier och som återkommer gång på gång i rapporteringen, säger Sanna Skärlund som är lektor i svenska språket vid Högskolan i Halmstad och som ligger bakom den nya studien.

Studien som heter "The Recycling of News in Swedish Newspapers: Reused quotations and reports in articles about the crisis of the Swedish Academy in 2018" bygger på en analys av 120 artiklar om krisen i Svenska Akademien, publicerades under våren 2018 i Sveriges fyra största dagstidningar.



Sanna Skärlund menar att även om medier kan spara pengar på att använda material som publicerats på annat håll, ökar också risken för felaktigheter.

– I varje led sker det kanske en liten förvrängning av budskapet som gör att vi i slutändan hamnar någon helt annanstans än där vi började, säger hon och liknar fenomenet vid viskleken.

I studien tas ett exempel upp där ett sms-citat från en akademiledamot publiceras i en dagstidning, missförstås i en annan och sedan sprids vidare.



Sanna Skärlund kallar krisen i Svenska Akademien, med sina nästan såpopera-liknande intriger kombinerat med den knapphändiga informationen, för ett extremfall. Samtidigt tycker hon dock att exemplet är talande för hur många medier - som ofta brottas med ekonomin - fungerar idag och hänvisar till flera liknande internationella studier.

- Det handlar väl mycket om minskande resurser, sen också att man förväntas publicera saker väldigt snabbt, säger Sanna Skärlund och fortsätter:



- Risken är ju att det blir väldigt likriktat inom journalistiken, att man får samma information överallt oberoende av vilka medier man tar del av. Istället för att man får nya perspektiv på en nyhetshändelse från nya intervjuade personer är det samma röster vi hör överallt i alla olika sammanhang - och det blir ju ett problem i längden.