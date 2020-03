Storbritannien tar upp kampen mot falska coronanyheter

Den nya arbetsgruppen inom det brittiska regeringskansliet har hittills hanterat upp mot 10 falska artiklar om dagen om corona-viruset, skriver tidningen The Guardian.

Flera av de falska artiklarna eller uppgifterna har spridits betydligt mer än den brittiska regeringens uppmaningar och information om viruset. Det handlar t. ex. om felaktiga uppgifter om att en amerikansk läkare skulle ha lyckats bota 100-tals corona-patienter med hjälp av en blandning av zink och anti-malariamediciner. En artikel med de uppgifterna var en av de fem mest delade artiklarna på sociala medier i Storbritannien i förra veckan.

Ansvarig minister, kulturminister Oliver Dowden säger till The Guardian att målet för den nya arbetsgruppen är att få bort rena felaktigheter och rykten om corona-viruset från sociala medier. Så fort arbetsgruppen ser att falska uppgifter sprids via sociala medier så kontaktar man det ansvariga företaget för att försöka förmå det att ta bort de falska uppgifterna och så försöker man själv via regeringens kanaler komma med korrekt motinformation.

Kulturministern kommer också kontakta företag inom sociala medier för att diskutera vad som kan göra så att korrekt information om viruset dominerar spridningen på nätet istället.

Falska meddelanden om regeringens arbete och åtgärder mot coronaviruset har också spridits genom t. ex. mass-sms via kommunikationsappen WhatsApp