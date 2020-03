Fackförbunden uppmanar att gå med i a-kassan

Musikerförbundet, Journalistförbundet, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikers förbund går alla ut med uppmaningen om att ansluta sig till a-kassan. Regeringen aviserade under måndagen att kraven för a-kassa sänks så att fler ska kunna få ersättning trots att man bara varit ansluten en kortare tid. Fackförbundens uppmaning om just 31 mars, handlar om att man då kan tillgodoräkna sig även mars månad.

För musiker är det Handels a-kassa som är aktuell. Kassan säger till Kulturnytt att man sett en påtaglig ökning med samtal från just musiker som vill fråga om medlemskap. Att just musiker hört av sig är annars mycket ovanligt. Men a-kassan kan inte plocka ut enskilda siffror kopplade till just yrkesområden. Musikerförbundet har sett en stor ökning av människor som vill ansluta sig även till själva fackförbundet,