Kriminell kärlek i kinesiska "Ash is purest white"

Titel: Ash is purest white

Regissör: Jia Zhangke

Manus: Jia Zhangke

Skådespelare: Zhao Tao, Liao Fan, Diao Yi'nan

Genre: Drama, crime

Betyg: 4 av 5

Vi möter Qiao och hennes älskade, Bin, den kriminelle mannen, året är 2001 och YMCA är fortfarande en hit på det lokala diskot. dom dansar rusigt glatt när han tappar sin pistol på dansgolvet, och Qiao, ser sig omkring men alla andra dansar på och de hakar på igen.

Och deras liv går vidare, de hänger på stället där det spelas och vadslås, där tvister löses och där inga större hot finns. Men en dag blir hans kompanjon dödad och strax efteråt ger sig ett gäng unga på motorcyklar på Bin och Qiao drar vapen.



Ash is purest white är en film om ett mindre lyckat Kina, gruvor lägger ned, folk tvingas flytta, och kriminaliteten märks på gatorna. Ett aggresivt tryck finns där.

Regissören Jia Zhangke speglade det här också i förra filmen A touch of sin, den var våldsammare, snabbare.

Ash is purest white är långsam emellanåt, här får Qiao och Bins relation, deras kärlek och hindren för den, stå i centrum.

Vi får följa dem under 17 år. Och Zhao Tao i huvudrollen som Qiao bär historien med stillsam och stolt pondus.

Mitt betyg till "Ash is purest white" blir en fyra.