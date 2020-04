Svensk Bollywoodstjärna: "Det är vissa som har fått lite panik"

För ungefär en vecka sedan infördes också ett landsomfattande utegångsförbud i Indien. Kulturnytt har talat med den svenske Bollywoodstjärnan Elli Avram, som berättar hur ett sorts lugn har spridit sig över staden.

– Det är första gången jag vaknar upp och hör fåglar, man hör verkligen naturen, säger Elli Avram.

Elli Avram, som egentligen heter Elisabet Avramidou Granlund, är uppvuxen i Sverige men bor sedan åtta år tillbaka i Indien och jobbar som skådespelare i Bollywood i Bombay.

Filmindustrin i Bombay brukar vanligtvis ha en årlig publik på nästan 4 miljarder människor men kan nu i och med coronaviruset se stora förluster.

Inför våren hade Elli Avram flera projekt inplanerade, men på grund av den snabba spridningen av coronaviruset och utegångsförbudet som infördes i Indien förra veckan, har dom alla ställts in. Elli Avram berättar att flera av hennes kollegor och vänner är oroliga.



– Jag vet att det är vissa som har fått lite panik för att de såklart, livnär ju sig på det här. Så vissa av mina vänner har ju varit lite stressade över vad som kommer att hända, om det kommer att läggas ner och var de ska få inkomst från, säger Elli Avram.



Drömmen om Bollywood väcktes hos Elli Avram när hon såg sin första Bollywoodfilm. Idag är hon ett etablerat namn i Bollywood och är bland annat känd för sin roll i filmen The Verdict - State vs Nanavati.