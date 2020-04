Den amerikanske soullegenden Bill Withers är död, det uppger hans familj för nyhetsbyån AP.

När genombrotts-singeln "Ain't no sunshine" kom 1971 var han redan över 30 år och hade varit inom den amerikanska flottan i många år. Han kom från en fattig gruvstad i West Virginia.

Bill Withers hade en ganska kort musikkarriär, han slutade i princip att spela in musik och turnera efter att ha kommit på kant med sitt dåvarande skivbolag redan i slutet av 70-talet, men trots det har flera av hans låtar som "Lean on me" och "Lovely Day" ikonisk status och fortsätter inte minst att användas i filmer och tv-serier ännu i dag.

Apropå sin ganska korta karriär sa Withers till tidningen Rolling Stone 2015 att han inte saknade musiklivet utan kände sig lyckligt lottad med det liv han levde efter det, och det menade han berodde på att han slog igenom så sent i livet och hade hunnit leva som en vanlig människa före musikkarriären.

Bill Withers blev 81 år gammal.